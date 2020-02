//Ferit lleu en una sortida de via d’un turisme al Pla

Tram de carretera on hi hagut l'accident

Una persona ferida lleu i danys materials és el resultat final d’un petit accident de trànsit que va ocórrer aquest dilluns, 10 de febrer, a la tarda a la C-37 entre el Pla de Santa Maria i Valls.

Segons els Bombers de la Generalitat, l’accident es va produir quan passaven cinc minuts de dos quarts de 7 de la tarda en el punt quilomètric 18 de l’esmentada via, a la zona del Polígon Industrial del Pla. L’accident va ser una sortida de via d’un turisme amb diverses persones a dins per causes que no s’han fet públiques. La persona ferida és un dels ocupants, que va ser evacuat al Pius Hospital de Valls.

En el servei hi van actuar Mossos d’Esquadra, efectius del SEM i de bombers.