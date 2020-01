//Explosió a la zona del polígon sud de la petroquímica de Tarragona

per | 14/01/2020 19:11 |

Fa pocs minuts hi ha hagut una forta explosió en una empresa del polígon industrial entre la Canonja i Bonavista, a prop de la carretera N-340, que s’ha sentit en diferents poblacions del Camp de Tarragona, entre les quals també de l’Alt Camp i tot el Tarragonès —a alguns veïns fins i tot els han tremolat els vidres de casa.

L’explosió ha estat a les instal·lacions del Polígon Sud de Tarragona, concretament d’una empresa filial IQOXE, concretament a la unitat 3100 d’IQS i la planta produeix òxid d’etilè. Al lloc dels fets hi han anat diversos efectius del SEM, Bombers i cossos policials. Segons el SEM no consta cap ferit per l’explosió.

En aquests moments es desconeix l’abast de l’explosió, i encara menys les causes. Protecció Civil activa el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) a conseqüència d’aquesta explosió.