//Escorcolls policials a l’empresa IQOXE per l’explosió de dimarts

Segons va avançar el diari digital “La República Checa” i confirmades per l’ACN, els Mossos d’Esquadra estan escorcollant per ordre judicial l’empresa IQOXE. Una comitiva judicial encapçalada per la magistrada del jutjat d’instrucció número 1 de Tarragona acompanyada d’agents de Mossos d’Esquadra ha entrat a la planta aquesta tarda de dijous per fer-hi l’escorcoll.

També cal destacar que L’ACN ha constatat que també hi ha presència policial a la seu d’IQOXE al Prat de Llobregat.

El cas està sota secret de sumari.

En el cas hipotètic que es detectin deficiències en manteniment o en seguretat l’empresa es podria trobar davant l’acusació d’un delicte d’homicidi imprudent.