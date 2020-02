//Es reduirà a la meitat el temps d’informes judicials per violència masclista

El Departament de Justícia implantarà un nou sistema de funcionament a tots els jutjats de Catalunya especialitzats en violència masclista. Aquests jutjats disposaran d’un equip format per forenses, psicòlegs i treballadors socials que elaborarà un únic informe pericial, el qual inclourà tots els elements necessaris perquè el jutge dicti sentència amb el màxim d’informació sobre la taula.

D’aquesta manera, Justícia retallarà a la meitat el temps d’espera per a l’obtenció de les proves que els jutges utilitzen per resoldre cadascun dels casos. Les pericials són documents indispensables per establir tant la custòdia dels fills com les mesures cautelars, a l’espera de judici, com l’ordre d’allunyament, la presó preventiva, la prohibició de comunicació amb la víctima o la retirada d’armes.

Els nous equips multidisciplinaris que la Generalitat estendrà per tot Catalunya avaluen conjuntament les seqüeles i els danys físics i psíquics de la víctima, com l’estrès posttraumàtic o la vulnerabilitat; el risc de reincidència de l’agressor, tenint en compte factors com el consum de drogues, l’agressivitat i els trastorns mentals; i els possibles danys físics i psíquics dels fills de la parella. Fins ara, tots aquests aspectes s’han abordat per separat, en un procés més lent i

amb una visió parcial de cadascun dels especialistes.

La reducció del temps d’espera per a l’obtenció de les proves pericials fa que el procés judicial sigui menys traumàtic i que la solució per al conflicte pugui arribar més ràpidament.

Actualment, per a l’obtenció de les pericials per als judicis de violència masclista, cal a l’entorn d’un any d’espera i una mitjana de cinc entrevistes amb la víctima. L’objectiu és reduir l’espera a un màxim de mig any i les entrevistes a un màxim de dues.