//Es fa un registre a Valls pel desmantellament d’una banda de venda de cocaïna

per | 10/02/2020 14:14 |

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), amb la col·laboració d’Europol, han desmantellat una organització criminal que traficava a escala internacional amb cocaïna i han detingut catorze persones com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, per blanqueig de capitals i per pertinença a organització criminal. El passat 4 de febrer van dur a terme un operatiu policial amb catorze ordres d’entrada i escorcoll acordades pel jutjat instructor amb l’objectiu de recercar més indicis i detenir els presumptes responsables dels fets investigats. El dispositiu policial es va fer a les localitats de Barcelona, La Palma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Cornellà, La Seu d’Urgell, Valls, Salou i Castell de Montornès

En el transcurs de la investigació es va tenir coneixement que l’entramat criminal estava fent els preparatius per introduir un nou carregament de cocaïna a través de Rotterdam, motiu pel qual la magistrada que dirigeix la causa va sol·licitar la col·laboració de les autoritats dels Països Baixos perquè obtinguessin dades sobre una altra organització que, de forma coordinada amb la desmantellada a Catalunya, havia de participar en la introducció d’un nou enviament de dos-cents quilograms de cocaïna que, finalment, no es va produir.

Paral·lelament a les indagacions pel delicte de tràfic de drogues es va encetar una investigació patrimonial contra els presumptes responsables de l’enviament. Aquestes gestions van possibilitar el descobriment d’indicis de la presumpta comissió d’un delicte de blanqueig de capitals.

D’aquesta forma els diners obtinguts mitjançant el tràfic de drogues es blanquejaven principalment a través d’adquisicions immobiliàries i la inversió en nous negocis. Un altre sistema que feien servir els caps de la trama per blanquejar diners era l’ús de mules que realitzaven periòdicament ingressos en efectiu per imports petits en diverses entitats bancàries amb la intenció de burlar els sistemes de control de prevenció de blanqueig que tenen implementats els bancs.