//Es cremen 2.500 m2 de canyes al Torrent de la Xamora

per | 19/01/2020 11:18 |

La nit del passat divendres 17 de gener, es va produir un incendi de canyes al Torrent de la Xamora. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya van rebre l’avís quan passaven dos minuts de dos quarts de 12 de la nit, concretament al Torrent de la Xamora.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions de Bombers, quen van donar per apagar el foc sobre les 2 de la matinada. No es coneixen les causes que van provocar l’incendi.

El foc no va afectar les cases del voltant, ja que es trobaven bastant separades de l’incendi. Tot i així es van cremar 2.500 metres quadrats de canya.