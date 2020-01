//Els Mossos d’Esquadra fan una detenció a Valls per tràfic de drogues

Mossos d’Esquadra de la comissaria de Valls, juntament amb agents de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona, van detenir dilluns un home de 20 anys, de nacionalitat marroquina i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.

Els fets van tenir lloc a Valls quan una patrulla de trànsit que feia prevenció de l’accidentalitat es va creuar amb un vehicle que havia fet una maniobra errònia consistent en un cop de volant. Els agents van aturar el vehicle a Valls i van identificar els dos ocupants del cotxe, un dels quals tenia antecedents per delictes contra la salut pública.

Els agents van demanar el suport d’una patrulla de la comissaria de Valls i van fer l’escorcoll del vehicle i dels seus ocupants. D’aquesta manera, un dels agents va localitzar-li a l’individu situat al costat del conductor un paquet de tabac amb 15 embolcalls amb cocaïna. També portava al damunt 730 euros en efectiu fraccionats en diversos bitllets.

Per tot plegat, els mossos van detenir l’home per un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues.

A més, els agents de trànsit van denunciar el conductor per circular amb permís de conduir expedit en un altre país i que no l’habilitava per conduir i també va ser denunciat per conduir sota els efectes de les drogues, ja que va donar positiu per cocaïna.

El detingut va passar a disposició al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls ahir i va quedar en llibertat amb càrrecs.