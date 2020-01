//El Morell, molest per no rebre cap trucada informativa sobre l’explosió a IQOXE

Davant l’explosió a l’empresa IQOXE, al polígon sud de Tarragona, que es va produir a quarts de set d’aquest dimarts dia 14 a la tarda, l’Ajuntament del Morell denuncia que no va rebre cap trucada informativa tot i ser un dels municipis implicats en l’emergència.

L’incident, que ha deixat dues víctimes mortals i vuit persones ferides, es va originar a causa d’una deflagració en un dipòsit d’òxid d’etilè, la qual cosa va fer que s’activés el Plaseqcat. Així mateix, des de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, a través de les xarxes socials, inicialment es va recomanar el confinament preventiu en diversos municipis, entre ells el Morell, però des del consistori morellenc no es va rebre cap comunicació per part dels serveis d’emergència.

En aquesta situació, des del consistori es va constituir el Cecopal (centre de coordinació operativa municipal), on es van reunir regidors i regidores i els treballadors i treballadores que es trobaven a l’ajuntament en el moment de l’accident.