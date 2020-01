//El moment de l’explosió a l’empresa química de Tarragona gravada per una càmera de seguretat

per | 14/01/2020 20:02 |

Una càmera de seguretat d’una empresa de Tarragona gravava el moment de l’explosió que s’ha originat a la petroquímica de Tarragona aquesta tarda del 14 de gener del 2020. Com es pot veure perfectament, l’explosió ha estat de grans dimensions i com confirmen testimonis s’ha sentit en molts indrets de la província de Tarragona, inclús en localitats del Baix Penedès com Vendrell o La Bisbal.

L’explosió ha provocat un gran desplegament de dotacions. Unitats dels Bombers, Mossos d’esquadra, Policia Local i Protecció Civil treballen sobre el terreny.