//El 2019 és l’any de més casos denunciats per ocupació de pisos

Del delicte tipificat pel Codi Penal com a ocupació d’immobles, en els primers deu mesos del 2019 se n’han denunciat a l’ABP de l’Alt Camp Conca de Barberà un total de 47 casos.

Una xifra que dona que cada mes hi ha gairebé 4 ocupacions il·legals d’immobles. Si aquesta xifra es compara amb els registres que els Mossos d’Esquadra tenen dels darrers vuit anys es pot observar que el 2019, comptant els deu primers mesos, és l’any que té la mitjana més alta d’aquest tipus de delicte. Una dada a tenir en compte és que en tot el 2018 hi va haver el mateix nombre d’ocupacions d’habitatge que en els deu primer mesos del 2019. Per tant, quan hi hagi les dades de tot l’any, el 2019 serà l’any amb més ocupacions de pisos a l’ABP Alt Camp i Conca.

Donant un cop d’ull a altres anys es pot observar com des de l’any 2016 l’increment dels casos denunciats per ocupació d’immobles ha estat del 42,55% .

Tal com es pot veure en el quadre annex, hi ha dues èpoques clarament diferenciades. La reforma de la tipificació de delictes que es va fer en el Codi Penal el juliol del 2015 marca un abans i un després. Abans d’aquest canvi legislatiu, de mitjana el nombre de delictes de danys era d’entre 2 i 14 delictes anuals.

De mitjana se situa entre els 27 i els 47 casos, el 2018, que n’és el rècord, que quedarà superat quan es tinguin totes les dades de l’any 2019.