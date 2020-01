//Detingut a Valls per robar una moto a Tarragona

per | 21/01/2020 16:44 |

Detenció feta per la Policia Local

La Policia Local de Valls ha detingut un jove de 18 anys acusat d’haver robat una moto a Tarragona.

Durant la nit i matinada del 19 al 20 de gener, a la Part Alta de Tarragona, un grup de joves van robar diversos vehicles i garatges. Un d’ells va ser al carrer Cuirateries, on d’un garatge particular van robar una moto marca Suzuki de color gris.

Aquesta moto va ser trobada per la Policia Local de Valls, per un avís ciutadà, al carrer dels Jueus de la capital de l’Alt Camp. Després d’unes comprovacions van procedir a la detenció del jove, que era a Valls, i que no va oferir resistència. La detenció es va fer a dos quarts de 4 de dilluns, 20 de gener.