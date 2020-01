//Demanen 14 anys de presó a un pare per agressions sexuals a la seva filla

Aquest dilluns, 27 de gener, a la sala segona de l’Audiència de Tarragona començarà el judici a una persona acusada de sis delictes d’agressió sexual amb accés carnal per via vaginal i bucal amb relació de parentiu.

Els fets van ocórrer a Selva del Camp l’any 2014.

Segons el fiscal, la víctima, de 16 anys, estava tutelada per l’Administració Pública i va abandonar el centre de menors en el qual residia per anar a viure al domicili del seu pare, l’acusat, on també residien la seva mare i el seu germà. En diverses ocasions, el processat va aprofitar els moments en què es quedava tot sol amb la seva filla per agredir-la sexualment.

El fiscal demana 14 anys de presó per a l’únic acusat.