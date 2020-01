//Controls de trànsit per l’ús del cinturó, el casc i la cadireta infantil

per | 13/01/2020 12:07 |

Des d’aquest dilluns, 13 de gener, i fins diumenge, 19 de gener, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb Mossos d’Esquadra i Policies Locals una campanya policial preventiva d’ús de sistemes de seguretat passiva. Aquesta estratègia operativa per controlar l’ús de cinturó (tant per part del conductor com de l’acompanyant i dels ocupants dels seients posteriors), del casc i dels sistemes de retenció infantil (SRI) a les carreteres i carrers de Catalunya pretén reduir les víctimes d’accidents de trànsit i recordar la importància d’emprar aquests dispositius i de fer-ho correctament.

Els resultats de les anteriors campanyes policials de seguretat passiva palesen la importància de donar continuïtat a aquestes accions preventives. En les dues campanyes de l’any passat de controls intensius d’ús dels dispositius de seguretat passiva (del 7 al 13 de gener i del 30 de setembre al 6 d’octubre), els Mossos d’Esquadra i Policies Locals van imposar un total de 2.916 denúncies de les quals el 90% correspon al cinturó de seguretat (2.638 sancions).