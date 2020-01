//Campanya de Trànsit per reduir la sinistralitat associada a les distraccions

Des d’aquest dilluns, 27 de gener, i fins diumenge, 2 de febrer, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina, amb les policies de trànsit del cos dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals, una campanya preventiva de control de les distraccions al volant i el respecte per les indicacions dels semàfors.

Aquesta és la primera campanya d’aquest tipus que es realitza aquest 2020 i la segona de les 19 campanyes preventives i integrals previstes per a aquest any, les quals tenen la finalitat de reduir la sinistralitat viària.

Al llarg d’aquesta setmana, les policies de trànsit vigilen les següents infraccions: conduir manipulant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació d’utilització manual del conductor, incompliment de les obligacions indicades per un semàfor, i circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la circulació.