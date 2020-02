//Arxivada una denúncia sobre presumptes irregularitats urbanístiques a Vallmoll Paradís

per | 12/02/2020 13:45 |

El jutjat contenciós de Tarragona ha arxivat un procediment contra l’Ajuntament de Vallmoll i imposa una multa de 600 euros als denunciants, dos coneguts veïns de la localitat.

El procediment es va iniciar per demanda de dos veïns de Vallmoll Paradís en què sol·licitaven que l’Ajuntament inspeccionés la pràctica totalitat dels habitatges de Vallmoll Paradís. L’Ajuntament va encarregar els preceptius informes, els quals van ser notificats als denunciants, que en no estar d’acord amb el contingut van acudir al jutjat. Després d’una tramitació que ha durat més de dos anys el jutjat ha decidit arxivar l’assumpte, així com desestimar una petició de nuŀlitat d’actuacions que també aquests veïns havien formulat.

El jutjat, a més a més, en una resolució que ha estat notificada a les parts aquest dimarts 11 de febrer posa en relleu l’actitud d’aquests dos veïns en presentar la demanda, i a part de condemnar-los a pagar les costes del judici —sense límits— els imposa una mesura excepcional com és una multa de 600 euros per considerar que la seva demanda era a totes llums temerària.

Es tracta dels mateixos dos veïns que també van demandar a tota la urbanització Vallmoll Paradís i a l’alcalde de Vallmoll i altres veïns en el procediment ordinari 434/17 del jutjat de primera instància 1 de Valls, demanda que també va ser desestimada amb imposició de les costes a aquests dos veïns.

Amb anterioritat, el jutjat contenciós de Tarragona ja havia obert un expedient disciplinari contra l’advocat dels veïns i havia posat en coneixement del fiscal algunes de les expressions contingudes en els seus escrits en què presumptament proferia manifestacions desafortunades, ofensives i irrespectuoses contra el jutge que tramitava l’assumpte. L’expedient disciplinari encara no s’ha resolt.