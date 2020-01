//Alerta per la presència de pols blanca a Vilallonga del Camp

per | 09/01/2020 14:02 |

La Plataforma Cel Net, formada per persones del pobles veïns del complex petroquímic del Camp de Tarragona, denuncia la presència d’una pluja de pols blanca al poble de Vilallonga del Camp. Segons expliquen a través de les xarxes socials, aquest polsim s’acumula a la localitat des del passat dilluns 6 de gener. “Des del dia de Reis que diversos carrers de Vilallonga del Camp s’han vist afectats per una pluja de pols blanca. És tracta d’una matèria plàstica i pensem que pot tenir origen en la planta de polietilè del polígon Nord de la Petroquímica”, manifesten.

Cel Net lluita per defensar la salut pública i fa anys que treballen per donar veu a aquest conflictes mediambientals. De fet, apunten que l’any 2018 ja hi va haver un episodi contaminant semblant i que la mateixa plataforma ho va denunciar a la fiscalia. Exposen que aquest és un fet molt greu que pot afectar directament la salut de les persones a través de l’aparell respiratori.

Des de l’Ajuntament de Vilallonga s’ha presentat denúncia al Seprona per tal que s’investigui aquest fet i es doni a conèixer què és aquesta fenomen que preocupa els veïns i veïnes del municipi.