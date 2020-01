//‘Maleïda 1882, l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto’ arriba el 21 de gener a JCA Cinemes amb projecció i col·loqui

Aquest dimarts, 21 de gener, JCA Cinemes Tarragona-Valls ofereixen la projecció de ‘Maleïda 1882, l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto’. Serà a les 20 h i a part de la projecció de la pel·lícula documental també hi haurà un col·loqui amb el director, Albert Naudín.

El documental està dirigit per Albert Naudín, compta amb la interpretació de Lluís Soler i traça un apassionant viatge de descoberta del poeta i explorador català en aquesta odissea pirinenca. El rodatge ha permès recrear amb absoluta fidelitat la primera gran travessa catalana a l’Aneto i es tracta d’una obra bassada en el llibre ‘Maleïda’ de Bernat Gasull publicat per Verdaguer Edicions.

Mentre Jacint Verdaguer preparava l’obra ‘Canigó’, l’històric muntanyenc Cèsar August Torras desafiava el món excursionista. Es demanava qui seria el primer muntanyenc català que aconseguiria el cim de la Maleïda. Això era a la tardor del 1880. El 1881 ja hi havia el primer pretendent: el naturalista Artur Bofill, qui per causa del mal temps va haver d’abandonar la temptativa. A l’hivern d’aquell mateix any s’hi acostava el folklorista Cels Gomis. Va arribar al port de Benasc amb neu fins als genolls. L’estiu del 1882, i mig secretament, era Jacint Verdaguer qui entomava el repte. Amb el propòsit, o tal vegada també pretext, de conèixer el Pirineu per preparar ‘Canigó’, va decidir pujar la muntanya. Tanmateix, va voler engrandir encara més aquell desafiament. Faria el cim pel costat de l’Aran, sense guies professionals, amb l’equipatge mínim, sense cordes, ni bastons, ni grampons, en travessa a peu des de la Seu d’Urgell i entremig faria altres cims. Va haver d’amagar públicament bona part de la travessa atès que estava mal vist que un prevere fes aquella mena de coses. Més enllà que aconseguís l’objectiu final o no, aquella travessa es convertiria en una autèntica aventura que quedaria gairebé amagada durant anys a recer d’una llibreta de notes on l’escriptor hi esbossava poemes, passatges èpics, reculls de llegendes, descripcions de paisatges, tradicions… i per descomptat, també vivències personals.

‘Maleïda 1882, l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto’ ha estat dirigida per Albert Naudín i produïda per FilmeXplora produccions. El 5 de juliol es va estrenar a cinemes i des de llavors s’ha anat projectant arreu del territori català. Tanmateix, a finals de primavera del 2020, la pel·lícula documental serà emesa per TVC. Tota la informació relacionada amb el projecte i les projeccions es troben a la web www.verdaguerpirineus.cat, on també es pot visionar el tràiler de la pel·lícula.