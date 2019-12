//Obre la carta de la Boella aquest Nadal

L’hotel boutique i complex oleoturístic de La Boella és un entorn únic a la Costa Daurada on la pau és un segell de distinció. Una tranquil·litat no exempta d’activitat, ja que l’àmplia oferta de propostes de lleure i d’entreteniment per al visitant és per destacar i per anotar a l’agenda. I aquest Nadal no és una excepció, com és tradició en el Grup Blaumar.

El seu restaurant -amb Pascual Peñuelas, xef executiu, i Manuel Ramírez, cap de cuina al capdavant- és l’espai on aquests magnífics artistes dels fogons són els encarregats de treballar amb un producte excepcional. Una gastronomia inspirada en la dieta típica mediterrània i la cuina de proximitat: cuina marinera amb peix cambrilenc, receptes d’interior elaborades amb verdures de la zona, oli de La Boella en les seves varietats d’oliva arbequina, arbosana i koroneiki, i la rebosteria artesana feta a l’obrador de la masia.

Una carta evocadora que delectarà tots els paladars com succeirà els dies de Nadal i Sant Esteve on per només 50 euros (IVA inclòs), podreu disfrutar d’uns àpats d’alçada. Per Nadal després dels aperitius, el ventall gastronòmic el composen la sopa de galets farcits, escorregut, l’excel·lent capó del Prat amb farcit tradicional, i per arrodonir-ho, braç de gitano i torrons. Per Sant Esteve el menú comença després dels entrants amb crema de ceps i daus de foie, canelos trufats de Sant Esteve, rèmol a la planxa amb brots d’espinacs, tomàquet i oli d’avellanes; de postre pastís tradicional de La Boella i torrons.

Nadal i Sant Esteve de ben segur que compliran les vostres expectatives, ara bé, el sopar de Fi d’Any és de traca i mocador. Aneu fent boca, snacks de categoria per, posteriorment, donar pas a les joies de la corona: tàrtar de gamba vermella del Tarragonès amb cítrics, orada salvatge a la planxa amb verduretes de temporada, filet de vedella amb mi-cuit i sala de vi La Boella, deconstrucció de mojito a l’estil de la casa, pastís de la nit màgica i torrons. Tot per 150 euros en un sopar de gala amb ressopó i música fins la matinada i on el vestuari d’etiqueta serà el dress code. I si voleu arrodonir la nit (encara queden places) ho podeu fer allotjant-vos en les exclusives suites de La Boella amb tota mena de detalls per 285 euros -sopar de Fi d’Any inclòs- i que us farà viure una experiència única!

La Boella, un marc únic per gaudir d’una vetllada romàntica com la de Fi d’Any o d’un àpat en companyia d’amics o familiars com són els de Sant Esteve i Nadal. Reserveu ja al telèfon 977 771515! Nosaltres us explicarem la de Fi d’Any en el pròxim Sal i Pebre. Bon Nadal i Feliç 2020 als nostres lectors i lectores.