//Objectius assolits per la DO Montsant

La Denominació d’Origen Montsant ha assolit els propòsits i objectius que es plantejava de cara a l’any que hem deixat enrere en tots els seus eixos de treball: qualitat, promoció i coneixement. Ha estat, a més, l’any en què la DO Montsant ha complert la majoria d’edat, que demostra que és una DO afermada en el mercat del vi i amb uns resultats més que satisfactoris: més de 6 milions d’ampolles comercialitzades per any en els darrers exercicis i distribuïdes tant en el mercat exterior com en l’interior, i un creixement exponencial pel que fa a cellers, passant dels 28 inicials als 55 actuals.

Avui, els vins de la DO Montsant es troben en taules de més de 40 països, essent els Estats Units i Alemanya els principals països d’exportació per als cellers. I és que l’esforç des del punt de vista comercial i de promoció a nivell internacional ha estat un dels pals de paller de l’estratègia de la DO durant els darrers anys, i el 2019 ha estat un dels més actius.

I en un any tan important per a la DO, des del Consell Regulador s’ha volgut reconèixer la feina de tots aquells que dia a dia fan gran la DO Montsant. La celebració de la segona edició dels Premis Montsant va servir per posar en valor la feina feta en cada una de les categories premiades, una manera de reconèixer les persones que d’una manera o una altra escriuen la història de la DO Montsant.

Nou Consell Regulador, un mateix objectiu

Aquest 2019 ha estat també any d’eleccions a la DO Montsant, una situació que no s’havia donat mai amb anterioritat. Per primera vegada, els viticultors i cellers adscrits a la DO van votar els òrgans de govern que els representarien els pròxims quatre anys. La candidatura Junts pel Montsant va ser la guanyadora, i tres setmanes després es constituïa la nova junta rectora amb Pilar Just al capdavant i l’objectiu de seguir una línia de treball continuista.

En aquesta línia es mouen dos dels principals projectes en què es troba immersa actualment la DO Montsant i que tindran continuïtat aquest 2020: el projecte LIFE Priorat+Montsant i el PECT Priorat, tots dos enfocats a conèixer els beneficis de les pràctiques sostenibles i la innovació, tant al camp com al celler, per tal de tenir el màxim coneixement del territori emparat sota la DO.

I en tota aquesta ruta de treball, la qualitat continuarà sent la cúspide de la piràmide del 2020 que acabem de començar. La DO Montsant continuarà posant tots els seus esforços a garantir la traçabilitat i la qualitat dels seus vins mitjançant rigorosos controls de procedència del raïm durant la verema així com dels punts de venda del producte etiquetat com a DO Montsant. Sempre amb l’objectiu últim de reforçar la marca tant en el mercat exterior com especialment en l’interior.