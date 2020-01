//‘La cuina dels Genís’ junta a Gaudí, Miró, Casals i Picasso

per | 30/01/2020 19:05 |

El Paisatge dels Genis és una oferta de turisme cultural a Costa Daurada i Terres de l’Ebre impulsada pels ajuntaments de Reus, Mont-roig del Camp, el Vendrell i Horta de Sant Joan juntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, i gestionada amb la col·laboració del Departament d’Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat.

Marta Nel·lo, degana de la Facultat de Turisme i Geografia, explica que “l’ecosistema gastronòmic és un element important per treballar per la cohesió social i el sentiment de pertinença a través de la cuina amb aliments autòctons arrelats al territori”.

Després de vuit anys de treball des de l’Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis per a la creació de la marca i de producte de turisme cultural dirigit al mercat català, la incorporació de “La Cuina dels Genis” obre l’oportunitat de captar nous mercats a la resta d’Espanya i a escala internacional, així com perfils de turistes amants de la gastronomia.

Salvador Anton Clavé, director del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, destaca que “la iniciativa s’alinea amb les noves tendències de la demanda i exigeix nous compromisos per a la consolidació d’una destinació creativa, responsable, sostenible i resilient”.

Durant l’any s’elaborarà un calendari gastronòmic al Paisatge dels Genis, que comptarà amb noves programacions com “El mes de març picassià” amb activitats gastronòmiques i culturals a Horta de Sant Joan i d’altres jornades ja consolidades, com la del calçot a Mont-roig aquest mes de febrer.

L’experiència de presentació de “La Cuina dels Genis” compta amb la col·laboració de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda i el patrocini d’Estrella Damm amb un grup de cuiners, Roger Murtró, Ferran Cerro, Josep Moreno i Ismael Chamorro, que han creat un còctel per a l’ocasió a partir del vermut de Reus i Estrella Damm.

III Congrés Català de la Cuina al Camp de Tarragona

Amb l’experiència gastronòmica i l’acte institucional celebrat al matí, es clouen les activitats celebrades en el marc del III Congrés Català de la Cuina al Camp de Tarragona des de finals de 2018 i el procés creatiu dut a terme en el projecte “La Cuina dels Genis”.

La URV ha coordinat les activitats del III Congrés Català de la Cuina al Camp de Tarragona des de la Facultat de Turisme i Geografia amb Marta Nel·lo, degana de la Facultat de Turisme i Geografia, i Jesús Angla, vicedegà de la Facultat, al capdavant.