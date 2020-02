//II jornades del calçot a Mont-roig i Miami Platja

per | 21/02/2020 10:12 |

La tercera edició de les Jornades Gastronòmiques del Calçot de Mont-roig i Miami Platja que impulsa l’Ajuntament a través de Mont-roig Miami Turisme se celebren fins al pròxim 1 de març. Aquesta iniciativa compta amb la participació d’onze establiments de restauració i diversos agricultors que cultiven aquest producte al municipi.

Les jornades tenen un doble objectiu, segons ha explicat l’alcalde Fran Morancho: “Per una banda es tracta d’ajudar a generar moviment als establiments de restauració local durant la temporada baixa del mes de febrer, i de l’altra banda, potenciar els calçots elaborats per mitja dotzena de productors de la localitat, que entre tots ells poden arribar a comercialitzar al voltant de 6 milions de calçots d’un sabor i una qualitat excel·lents.”

El calendari gastronòmic

Aquestes jornades gastronòmiques amb el calçot com a protagonista van néixer fa tres anys, quan es va decidir tirar endavant i potenciar un calendari gastronòmic propi, que actualment el formen 4 jornades més (Fira del Vi, Ruta de la Tapa, Jornades del Pop i Jornades de la Cuina de l’Arròs de tardor), segons ha recordat la regidora de Turisme, Yolanda Pérez, que també s’ha mostrat satisfeta de la participació d’establiments de tot el municipi, de Miami Platja i de Mont-roig, i de la bona acollida entre el públic local i també de la demarcació.

Diverses propostes i preus

Els restaurants ofereixen una proposta ben diversa i amb preus que oscil·len entre 3,5 i 35 euros. Es tracta de tapes, plats i menús elaborats amb calçot, amb preus de 12 o 20-25 euros, així com calçotades completes al preu de 30-35 euros. De fet, un dels objectius és afavorir la presència del calçot a la restauració del municipi més enllà de la tradicional calçotada.

Sense cap mena de dubte, i amb el bon temps que està acompanyant el mes de febrer, que acostar-se fins a Mont-roig i Miami Platja us farà gaudir d’un bon àpat gastronòmic. Cal recordar que la calçotada és tota una festa gastronòmica i que ara és l’època d’aplegar-se amb la família o els amics i assaborir una bona calçotada catalana. Us recomanem que aquests dies us acosteu als restaurants de Mont-roig i Miami Platja. Que vagi de gust i que ho gaudiu molt!