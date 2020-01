//Èxit rotund de la IV fira de la Tòfona

Èxit incontestable de la quarta edició de la Fira de la Tòfona, que el darrer cap de setmana es va celebrar a la localitat de Vilanova de Prades. El canvi de format, passant d’un a dos dies i ampliant-ne el nombre d’activitats, ha demostrat que la tòfona és un autèntic pols d’atracció per a professionals, experts i públic general que va assistir-hi. Dissabte i diumenge Vilanova de Prades es va omplir de gent encuriosida per la tòfona i es va viure un molt bon ambient amb el nombrós públic assistent.

Els showcookings de dissabte, amb presència de Rafel Muria, prestigiós xef del restaurant Quatre Molins de Cornudella, i de Nil Bono, xef del restaurant salouenc Deliranto, guardonat recentment amb una estrella Michelin, van acaparar l’atracció dels visitants. Diumenge, amb el concurs de gossos tofonaires i l’exhibició i desfilada multiraça. En Ken, un pastor alemany propietat de Juan Magaña, procedent d’Alcover, va ser el guanyador amb un temps de dos minuts i deu segons del concurs de gossos tofonaires.

Artur Miró, alcalde de Vilanova de Prades, es mostrava molt satisfet i fa balanç dels dos dies de Fira de la Tòfona: “Inicialment hi teníem força respecte per com aniria; ara bé, ha estat un èxit rotund. Volem millorar de cara a l’any vinent encara més, i s’ha demostrat que el sector de la tòfona té molta sortida i que la gent la gaudeix.”

La cirereta del pastís va ser el magnífic dinar trufat servit al restaurant Els Ceps de Vilanova de Prades, i on prop d’una quarantena de comensals van poder gaudir d’un excel·lent àpat gastronòmic amb la tòfona com a protagonista. Un ‘xopet’ de ceps, un foie caramel·litzat, amanida amb tòfona, melós de vedella, bacallà entofonat i crep de crema catalana trufada van delectar els paladars dels assistents.

El seu propietari i també president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria (AEH) de la Conca de Barberà, Josep Ramon Guiu, també ha valorat molt positivament la quarta edició de la Fira de la Tòfona. Guiu (a la imatge) ha exposat que conjuntament amb les entitats organitzadores la intenció és donar continuïtat al format de dissabte i diumenge tot detallant la importància de la tòfona en la gastronomia.

Aquesta quarta edició de la Fira de la Tòfona ha comptat amb l’inestimable suport de l’Ajuntament de Vilanova de Prades, Tòfona de la Conca i Càmping Serra de Prades Resort.