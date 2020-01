//Cap de setmana de tòfona a Vilanova de Prades

Vilanova de Prades acull aquest cap de setmana la quarta edició de la Fira de la Tòfona. Un producte de gran qualitat i que a la Conca és protagonista. El dissabte la jornada està més destinada a un públic curiós que ve a conèixer i gaudir de la tòfona i la gastronomia, amb maridatges i showcookings amb xefs de renom com Rafael Muria del Restaurant Quatre Molins i Nil Bono del Restaurant Deliranto, recentment guardonat amb una estrella Michelin.

El diumenge va adreçat a un públic professional o tècnic, amb activitats com el concurs de gossos tofoners, l’exposició canina multiraça i la jornada tècnica ‘Plagas y enfermedades en truficultura’. “Aquest any hem fet un pas endavant. Amb la col·laboració de l’Ajuntament i de l’Associació d’Hostaleria de la Conca hem pogut ampliar els dies de la Fira per no superposar actes”, explica Dídac Espasa, gerent de Tòfona de la Conca.

Aquest any, totes aquelles persones que vulguin aprofitar la fira al màxim poden quedar-se a dormir als bungalous del Càmping Serra de Prades i dinar o sopar als restaurants del poble que han preparat per a l’ocasió menús i plats amb la tòfona. Uns plats que sense cap mena de dubte delectaran els paladars d’aquells gourmets que s’hi acostin.

Acte de la Riuada Solidària i Concurs de gossos tofoners

La fira també té lloc per a la presentació de llibres, com el que es presentarà dissabte. Aquest any es presentarà un llibre solidari que porta per títol L’aiguat de Sant Marc, ell no ho volia fer. Un acte a càrrec de Riuada Solidària, la iniciativa ciutadana que recapta fons per ajudar els damnificats de la riuada del riu Francolí. Diumenge tothom qui ho vulgui, al camp de futbol de Vilanova de Prades podrà gaudir del concurs de gossos tofoners i, posteriorment, una exhibició canina multiraça.

Durant els dos dies hi haurà un mercadet amb productes gastronòmics de la zona, tapes amb tòfona, venda de tòfona, degustació de vins de la DO Conca i dinar trufat que se servirà als restaurants del poble. “Amb la tòfona volem aconseguir, també, que aquest producte sigui la porta per descobrir el territori i lligar la part de cultiu amb la part de turisme, i donar vida a aquests dos actors”, destaca l’alcalde de Vilanova de Prades, Artur Miró, que afegeix: “Amb la fira també volem desmitificar el preu de la tòfona. Amb dos euros i mig més per plat és un festival de tòfona. El preu/quilo és elevat, però la quantitat que se n’utilitza és molt petita.”

La IV Fira de la Tòfona és el principi, perquè els propers mesos els restaurants de la Conca serviran el menú de la tòfona i es presentarà la nova Associació d’Hostaleria de la Conca. Tot això ajudarà a promocionar el producte i també la comarca.