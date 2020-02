//Cambrils aposta pel romesco en el calendari gastronòmic

Apostar moltíssim per la qualitat que els caracteritza. Aquest és l’ADN del Calendari Gastronòmic de Cambrils 2020, que incorpora nou jornades i activitats gastronòmiques. Així doncs, enguany al calendari gastronòmic, que s’edita des de fa set anys, s’hi afegeix per primera vegada el calendari esportiu amb l’objectiu de donar la màxima difusió a una selecció de 40 activitats organitzades tant des de diferents associacions, clubs i empreses com des del Patronat de Turisme i la Regidoria d’Esports.

Entre les novetats d’enguany, destaca l’aposta per la cuina del romesco, que es veurà representada en les 8es Jornades Gastronòmiques del Romesco, que canvien de data (del 8 al 18 de maig), i la mostra “Cambrils, Romesco & Drinks”, un format semblant al de “Cambrils, Entrada al País del Vi” (del 15 al 18 de maig). També es crearà la 1a Ruta de Tapes “Tapa Nadalenca Cambrilenca” (del 4 al 13 de desembre), que maridarà les tapes amb cervesa cambrilenca.

Amb la voluntat d’oferir un calendari més potent i més concentrat, des les regidories de Turisme i Promoció Econòmica es va decidir retirar les Jornades del Calamar de l’oferta gastronòmica, que es podrien recuperar en un altre format, i del Vermuting, que no es descarta integrar-lo en algun esdeveniment ja existent, com “Cambrils, Entrada al País del Vi”.

El calendari gastronòmic

Així doncs, el Calendari Gastronòmic Cambrils 2020 donarà el seu tret de sortida amb les 16es Jornades de la Galera (del 14 a l’1 de març), i el seguiran els següents esdeveniments: 8es Jornades “Encarxofa’t” (del 13 al 22 de març); 8es Jornades Gastronòmiques del Romesco (del 8 al 18 de maig); “Cambrils, Romesco & Drinks” (del 15 al 18 de maig); 9è Mar de Tapes de Cambrils (del 12 al 21 de juny); 11a Mostra de Vi i Gastronomia “Cambrils, Entrada al País del Vi” (del 9 al 12 d’octubre); 7es Jornades de l’Oli Nou d’Oliva Verge Extra (del 30 d’octubre al 8 de novembre); 8es Jornades Gastronòmiques dels Fideus Rossos (del 6 al 15 de novembre), i la 1a Ruta de Tapes “Tapa Nadalenca Cambrilenca” (del 4 al 13 de desembre).

Cambrils Calendari Esportiu

D’altra banda, enguany s’ha editat el primer Cambrils Calendari Esportiu, que concentra prop de 40 esdeveniments d’interès turístic per als visitants o de turisme esportiu. Entre les propostes, hi ha la Mitja Marató de Cambrils, el Campus Melcior, la Marxa cicloturista Gran Fondo Cambrils Park, el Mundialito, la Fira Marítima de la Costa Daurada, balls esportius, triatló, futbol sala, curses, vòlei platja, handbol, bicicletades o regates. També esdeveniments solidaris com el “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, entre altres.