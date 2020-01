//Unanimitat del Ple de Valls per a la investigació de l’accident a IQOXE i per a un major control a la indústria química

La següent moció ha vingut per part de Cs, amb l’objectiu d’instar el Parlament a crear una comissió d’investigació per l’accident al polígon químic de Tarragona i per tal de millorar la seguretat. Laiz ha exposat que tant l’empresa com les institucions han fallat i ha demanat una revisió dels protocols del PLASEQCAT, així com la creació d’una comissió d’investigació sobre l’accident del passat 14 de gener amb l’objectiu de “revisar les necessitats per millorar la seguretat de les poblacions properes”. Tant JxV com ERC han demanat la retirada de la moció en favor de la presentada per la CUP —presentada a continuació i més extensa. El PSC ha anunciat el seu vot a favor, tot i que ha fet esment de la manca de caràcter local dels acords de la moció. La CUP ha exposat que les comissions d’investigació tenen durada només per a la legislatura vigent, motiu pel qual consideren més adient la creació d’una comissió d’estudi, tot i que s’ha afirmat que el que cal de fons és un replantejament del model econòmic del territori. La moció s’ha rebutjat per 4 vots a favor (Cs i PSC), 13 vots en contra (JxV, ERC-Compromís) i 3 abstencions (CUP).

Seguidament ha estat el torn de la CUP, que ha presentat una altra moció en relació amb l’accident de l’empresa IQOXE, amb aportacions d’ERC i JxV. Ester Huguet ha criticat la “falta de controls de seguretat” i la “greu descoordinació comunicativa dels serveis d’emergència” durant l’accident. També s’ha posat de manifest la “banalització absoluta per part de l’administració del que suposa viure en una zona d’alt risc per accident químic, com és el Camp de Tarragona”. Els acords de la moció inclouen instar la Generalitat a presentar-se com a acusació particular contra IQOXE, fer que el Parlament creï una nova legislació per regular, controlar i reduir l’impacte de la indústria contaminant per “acabar amb la impunitat amb què actuen les empreses”, així com la revisió dels protocols d’actuació, entre altres punts. També s’han reclamat estudis independents per controlar la qualitat de l’aire.

Ester Huguet ha acabat la seva intervenció defensant que cal una diversificació de l’economia local per tal de reduir la dependència envers l’actual indústria química. Per part de JxV, Xavier Salat s’ha mostrat a favor de la moció per tal de “detectar els errors” que es van produir en els moments posteriors a l’accident i ha destacat que cal buscar la “corresponsabilitat dels actors implicats” i fer un front comú per arribar a canvis en el teixit industrial perquè aquest esdevingui més sostenible, segur i amb unes millors condicions laborals. Des d’ERC, Jordi Cartanyà ha agraït a la CUP que hagi tingut en compte les aportacions a a la moció, ha reiterat que cal fer balanç i donar respostes i seguretat a la població. Ha exposat que cal vetllar per una indústria forta al Camp de Tarragona, però que s’ha de garantir que els beneficis empresarials no passin per sobre dels drets, la seguretat i la salut de la població. Per part del PSC, Albert Soriano ha exposat l’acord del seu grup amb els punts de la moció. Ha criticat que la Generalitat “ignora el Camp de Tarragona” des de fa molts anys, fet que es plasma en la qüestionada posada en marxa del PLASEQCAT. Cristina Laiz, de Cs, ha anunciat el seu vot favorable a la moció i ha destacat la vinculació de moltes famílies amb l’entorn de la petroquímica.

La moció de la CUP s’ha aprovat per unanimitat.