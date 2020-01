//S’habiliten autobusos per a l’acte del Consell per la República a Perpinyà

per | 28/01/2020 20:11 |

L’ANC de Valls ha anunciat que organitza busos per facilitar el desplaçament a l’acte que el Consell per la República ha convocat a Perpinyà el dissabte 29 de febrer a les 12 del migdia. Aquest acte polític, que compta amb el suport de l’ANC i Òmnium, es durà a terme Parc de les Exposicions de la capital de Catalunya Nord amb el nom de “Tothom a Perpinyà”. Cal destacar que en l’acte hi participaran el president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

Els autocars sortiran a les 7 del matí de l’estació de busos de Valls, i tornaran cap a Valls el mateix dia a les 6 de la tarda. Es preveu que l’acte a la capital nord-catalana duri entre una i dues hores.

El preu del bus és de 20 € per persona. Com ha anunciat l’ANC de Valls, els tiquets es poden adquirir de dues maneres: encarregant-los a través d’un formulari que l’Assemblea Valls ha publicat a les seves xarxes socials, o presencialment els dimecres de 6 a 8 del vespre al local del carrer de la Cort o aquest dissabte d’11 a 13 h al Valls per la Llibertat.