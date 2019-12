//S’aprova definitivament la gratuïtat del transport públic i la modificació de l’ordenança de residus

El quart punt del ple ordinari d’avui ha estat el d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals. S’ha aprovat la modificació de les ordenances següents: la fixació del gravamen de l’IBI urbà, la bonificació de l’impost per construccions, instal·lacions i obres, la taxa per la recollida i gestió dels residus municipals i la supressió de la taxa del transport públic.

Pel que fa a la taxa per la recollida i gestió de residus municipals, Xavier Salat ha defensat que la modificació respon a la situació d’emergència climàtica, expressant que la modificació permetrà una major eficiència i una reducció de la contaminació. Pel que fa a les altres ordenances, s’ha aprovat que l’IBI urbà es fixi en el 0,945%. Així mateix s’ha aprovat la modificació que contempla una bonificació del 95% de la quota de l’impost per construccions, instal·lacions i obres, tant al centre històric o que estiguin catalogats com a BCIN o BCIL.

Juntament amb les altres modificacions, s’ha aprovat definitivament la supressió de la Taxa per transport públic de viatgers i de l’ordenança fiscal número 23, que la regulava fins ara. Així doncs, a partir de l’1 de gener del 2020, el transport urbà serà gratuït per als vallencs i vallenques.

Rosa M. Ibarra, per part del PSC, ha proposat que la major pressió fiscal que recaurà en els vallencs amb l’IBI repercuteixi en millors inversions en serveris com la RAC, el sociosanitari, el Barri Antic, el teixit comercial, Ca Xapes, entre altres. Ester Huguet, per part de la CUP, ha exposat que cal una revisió integral de les ordenances per assegurar la redistribució de la riquesa, aplicant criteris de renda a totes les quotes on sigui possible, però alhora ha agraït l’exercici de transparència per part de l’equip de govern.

Martí Barberà, des de l’equip de govern, s’ha compromès a estudiar algunes de les al·legacions presentades per l’oposició que han estat rebutjades en aquesta ocasió de cara a les ordenances de l’exercici 2021.

Totes les modificacions s’han aprovat per 12 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions.