//Represa del judici a la cúpula dels Mossos a l’Audiència

El judici a l’Audiència Nacional contra la cúpula dels Mossos d’Esquadra pel procés independentista a Catalunya comença aquest dilluns, 27 de gener, en la seva fase de testificals amb la declaració del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, coordinador del dispositiu policial del referèndum de l’1 d’octubre.

Pérez de los Cobos és un dels principals testimonis de l’acusació de la Fiscalia, que demana 11 anys de presó per al major Josep Lluís Trapero; l’exsecretari general d’Interior, Cèsar Puig, i l’exdirector general de la policia autonòmica Pere Soler, així com quatre anys per a la intendent Teresa Laplana, pels fets ocorreguts a Catalunya la tardor del 2017.

Després de Pérez dels Cobos, el tribunal ha citat per a dimecres el comissari Ferran López, que va ser número dos de Trapero i qui el va substituir al capdavant dels Mossos d’Esquadra després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.