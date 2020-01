//Nou càrrec de confiança a l’Ajuntament de Valls

El tercer punt de l’ordre del dia correspon a la modificació de l’acord sobre el nombre, les característiques i retribucions del personal eventual de la corporació, concretament pel que fa al segon lloc d’assessorament del grup d’ERC.

Aquest càrrec de confiança, que ja estava previst en l’acord però que fins al moment no s’havia assignat a ningú, passarà a existir i ho farà en forma d’assessor de Serveis Culturals. Tindrà una dedicació plena i una retribució bruta anual de 46.000 euros. Martí Barberà ha exposat que l’assignació d’aquest càrrec respon a la necessitat de preparar les Decennals, tot afirmant que el càrrec deixarà d’existir un cop s’hagin celebrat.

Des del PSC, Juan Felipe Martínez ha criticat el nombre de càrrecs de confiança tenint en compte el nombre de regidors de l’equip de govern —13 membres per 7 càrrecs de confiança— i l’ha definit com “el govern més car de la història per la ciutat”.

Ester Huguet, per part de la CUP, ha recriminat a l’equip de govern que només s’hagi tardat mig any a ocupar “els llocs que havíeu dit que no ocuparíeu”. La CUP, en la mateixa línia que el PSC, ha exposat que més personal no garanteix un millor servei a la ciutadania.

Per part de Cs, Cristina Laiz ha titllat de “continuista” el govern, i ha criticat la quantia del sou, de 46.000 euros, definint-lo com a “extraordinàriament alt”. Laiz ha reclamat que el canvi promès per l’equip de govern, es vegi reflectit en accions.

La modificació finalment s’ha aprovat amb 13 vots a favor (JxV, ERC-Compromís) i 7 en contra (PSC, CUP i Cs).

Martí Barberà ha defensat que es tracta d’una decisió “coherent” i que la ciutadania se’n veurà beneficiada.