//Medalla de bronze pels deu anys de servei a cinc agents de la Policia Local

El següent punt de l’ordre del dia ha consistit en un reconeixement a la tasca de diversos agents de la Policia Local de Valls. Concretament, s’han lliurat a cinc agents medalles de bronze per haver complert deu anys de servei a la ciutat.

Xavi Anglès, per part de la CUP, ha explicat l’abstenció del seu grup perquè no comparteixen el fet de fer un reconeixement només a alguns dels servidors públics, fent esment al fet que no es fan reconeixements al personal municipal que presta altres tipus de serveis com la neteja. En la votació, s‘ha aprovat l’atorgació de medalles per 17 vots a favor i 3 abstencions.

Seguidament, s’ha aprovat provisionalment el Pla de verificació d’activitats sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable pel període 2020-2023. Tots els grups de l’oposició han destacat que no han estat partíceps de l’elaboració del document i que no en tenen prou coneixement, de manera que han anunciat les seves abstencions. S’ha aprovat per 12 vots a favor i 8 abstencions.