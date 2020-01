//L’equip de govern rebutja la creació d’un casal de Nadal per facilitar la conciliació familiar

per | 27/01/2020 17:36 |

Seguidament s’ha passat al quart punt de l’ordre del dia, corresponent a l’aprovació inicial de la modificació del Mapa de Capacitat Acústica de l’Ordenança reguladora de la contaminació acústica i les vibracions. L’empresa Kellogg Manufacturing, ubicada al polígon industrial de la ciutat va sol·licitar el 2018 una suspensió dels límits d’aplicació perquè no els podia assolir, proposant alhora solucions per reduir el nivell d’immissions acústiques.

Un estudi dels serveis tècnics avala la modificació, que preveu l’apantallament de sis focus emissors, de manera que la masia que es veia afectada pel soroll deixaria de rebre les immissions de manera significativa, de 61 dBA a 57 dBA. Els serveis jurídics també han avalat la modificació, que suposarà un canvi de zonificació de la parcel·la de l’empresa —la 44 del polígon 10—, passant de zona B1 a B3.

No obstant això, per part de la CUP, Xavi Anglès ha exposat que l’esforç per reduir la contaminació acústica l’ha de fer l’empresa i ha reiterat que la nova qualificació impossibilita la compatibilitat de l’ús residencial i l’industrial.

La modificació s’ha aprovat per 13 vots a favor (JxV i ERC-Compromís), 3 vots en contra (CUP) i 4 abstencions (PSC i Cs).

El cinquè punt de l’ordre del dia ha donat inici a les mocions. Primerament ha estat el torn del PSC, en què Assumpció Fernández ha proposat la inclusió d’un casal municipal de Nadal entre les activitats fixes que es duguin a terme durant les festes nadalenques a Valls, atenent al “dret de la ciutadania a conciliar la vida personal, familiar i laboral”, per tal de garantir “la igualtat entre dones i homes”. S’ha aprovat traslladar l’acord a les entitats culturals i de lleure de la ciutat.

Per part de l’equip de govern, Laia Castells ha defensat l’actual model de programació per part de l’Ajuntament i ha anunciat que no es donaria suport a la moció.

D’altra banda, des de la CUP, Anna Merino ha mostrat suport a la moció del PSC. Cristina Laiz, des de Cs, també ha defensat la moció, atenent a la realitat local —ha exposat que moltes empreses del polígon es mantenen obertes en períodes festius, fet que dificulta la conciliació.

La moció s’ha rebutjat per 7 vots a favor (PSC, CUP i Cs) i 13 en contra (JxV, ERC-Compromís).