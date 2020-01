//L’equip de govern destaca l’èxit de les activitats de Nadal en els precs i preguntes

per | 27/01/2020 19:17 |

Després de les mocions s’ha donat inici a l’últim punt de l’ordre del dia, els precs i preguntes. Des del PSC, Assumpció Fernàndez, fent referència al rebuig de la moció presentada pel seu grup sobre la creació d’un casal de Nadal, ha fet un prec a l’equip de govern, reclamant que es pensi en tota la ciutadania, que té dificultats en la conciliació familiar no per manca de voluntat, sinó per les seves condicions laborals.

Ester Huguet ha fet un prec sobre la convocatòria de la comissió d’ètica de l’Espai de l’Estudiant, ja que falta un mes per a la seva celebració. La CUP també ha demanat que des de l’equip de govern s’informi a la població sobre els plans d’actuació en cas d’accident a la indústria química de Valls.

Des de Cs, Cristina Laiz ha exposat la preocupació dels pares i mares de l’Escola Eladi Homs. Xavier Salat assegura que l’Ajuntament ha aprovat una despesa per reforçar l’estructura de la vidriera i s’ha compromès a la instal·lació de dues calderes noves “més eficients”, quan el temps ho permeti.

Seguidament, Laia Castells, des de JxV, ha respost les preguntes formulades per part del PSC. Sobre la primera, referent a si s’havia fet balanç de la participació en els actes nadalencs, ha exposat que sí i ha conclòs que les novetats d’enguany han obtingut molt bona resposta, fent esment als concerts de Cap d’Any i la Fàbrica de les Il·lusions, entre altres. Pel que fa a la pregunta sobre si les noves activitats han comptat amb més assistents que el pessebre vivent, ha respost que sí, tant pel que fa al nombre d’organitzadors com de públic. Ha exposat que es volen conservar els valors del pessebre vivent pel que fa a participació i posta en valor del centre històric, entre altres. Pel que fa al cost de les noves activitats, ha explicat que han tingut un cost de 30.000 euros i s’han desenvolupat 14 dies d’activitats.

Marc Ayala ha respost dues preguntes sobre les Decennals, ambdues dirigides a garantir l’accessibilitat de les persones discapacitades als actes que es duguin a terme amb motiu de les festes. Ha explicat que no hi ha cap comissió específica perquè es considera un aspecte “transversal” i ha afirmat que es vetllarà per tenir-ho present en tota la programació.