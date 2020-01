//L’ANC Valls-Alt Camp celebra els 8 anys amb Elisenda Paluzie i Agustí Alcoberro

per | 15/01/2020 21:40 |

Aquest vespre de dimecres, 15 de gener, el Teatre Principal de Valls ha estat l’escenari de la celebració del vuitè aniversari de l’ANC Valls-Alt Camp. L’acte ha comptat amb la presència d’Elisenda Paluzie, actual presidenta de l’ANC, i Agustí Alcoberro, expresident de l’entitat.

La commemoració de l’aniversari, que ha comptat amb un bon nombre d’assistents, s’ha iniciat amb una salutació a càrrec de la periodista vallenca Gemma Casalé. Seguidament s’han llegit les cartes que els anteriors presidents de l’ANC, Carme Forcadell i Jordi Sànchez —que es troben empresonats a Mas d’Enric i Lledoners respectivament—, han escrit per a l’ocasió.

A continuació s’ha donat inici a un debat amb Paluzie i Alcoberro, moderats per Casalé, en què s’ha valorat el context polític actual en relació amb el procés d’independència català. També s’ha parlat sobre el paper de l’ANC al llarg d’aquests anys.

Durant l’acte, a més, s’han anat fent projeccions de vídeos de l’Assemblea, on s’han pogut visualitzar algunes de les manifestacions i campanyes més destacades a nivell nacional, com ara les Marxes per la Llibertat, el treball al voltant de la lluita no-violenta i la campanya de consum estratègic.

Després de l’actuació del músic Francesc Sans, tot el teatre ha cantat ‘Els segadors’, himne que ha servit per cloure de forma solemne i amb força la celebració d’aquests vuit anys de vida i lluita de l’ANC Valls-Alt Camp.