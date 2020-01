//L’ANC es mobilitza davant la decisió del Suprem de mantenir Junqueras a la presó

Avui s’ha fet públic el pronunciament de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació de Junqueras com a eurodiputat decretada per la Junta Electoral Central. La sala ha decidit mantenir la inhabilitació i, poc més tard, la sala segona del Tribunal Suprem, presidida per Manuel Marchena, ha anunciat que Oriol Junqueras no podrà sortir de la presó per exercir com a eurodiputat.

Davant d’aquest fet, l’Assemblea Nacional Catalana ha anunciat una mobilització per al proper dilluns, 13 de gener, coincidint amb el dia en què Oriol Junqueras hauria d’arribar a Estrasburg. Concretament, la mobilització consistirà en una concentració davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a Barcelona, a les 12 del migdia. El lema de la protesta és “Exigim que es respectin els nostres vots!”.