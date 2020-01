//L’ANC de Valls commemorarà els 8 anys amb un acte al Principal

L’ANC Valls-Alt Camp ha organitzat per al proper dimecres 15 de gener un acte al Teatre Principal de Valls per commemorar els vuit anys d’activitat de l’entitat. Amb el títol #8anysANCValls, l’Assemblea local ha organitzat un debat per comentar la situació política del país amb la participació d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, i Agustí Alcoberro, expresident, moderats per la periodista Gemma Casalé.

A més, està previst que durant l’acte es llegeixin uns missatges escrits per a l’ocasió dels dos altres presidents que ha tingut l’Assemblea, Carme Forcadell i Jordi Sànchez, presos polítics de l’Estat espanyol. Al llarg d’aquests vuit anys tots quatre presidents han participat en els actes d’aniversari de l’Assemblea Valls.

Carme Forcadell ho va fer en el primer, que va tenir lloc al Centre Cultural Municipal el 20 de desembre de 2012, i Jordi Sànchez ho va fer en dues ocasions: al quart i al cinquè aniversari —el 21 de gener del 2016, amb Vicent Partal, i el 24 de febrer del 2017, conjuntament amb Raül Romeva.

Per la seva banda, Agustí Alcoberro va prendre part en el sisè aniversari —23 de febrer del 2018— i Elisenda Paluzie ho va fer en el setè —31 de gener de 2019. Tots quatre tornaran a ser presents, doncs, en aquest vuitè.