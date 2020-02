//La nova patronal independentista es presenta al Valls per la Llibertat

Aquest migdia de dissabte, 1 de febrer, l’ANC de Valls ha donat veu a una altra iniciativa de país. Es tracta de la patronal independentista Anem x Feina, que s’ha presentat a la plaça U d’Octubre en el marc del cicle Valls per la Llibertat, que organitza cada primer dissabte de mes l’ANC Valls. La presentació ha anat a càrrec de l’impulsor de la patronal, David Fernàndez (també membre del Comitè Permanent de l’ANC), que ha participat en l’acte acompanyat de Carles X. Gómez, secretari nacional de l’Assemblea.

La nova patronal aspira a cobrir un buit, perquè hi ha una part important de l’empresariat i els autònoms catalans que és independentista i no se sent representat per les patronals majoritàries actuals. El Valls per la Llibertat presenta cada mes una iniciativa que ajuda a avançar cap a la República Catalana. En aquest sentit, la patronal independentista ha nascut arran de la campanya Eines de País, de l’ANC, que pretén enfortir la societat catalana i preparar-la per seguir treballant per a la independència.