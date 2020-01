//JxV, ERC i la CUP mostren el seu rebuig a la resolució de la JEC i el Suprem sobre Torra i Junqueras

El vuitè punt de l’ordre del dia ha estat la moció, presentada per JxV, ERC i la CUP, de rebuig a la resolució de la JEC i el Suprem sobre el president Quim Torra —tema que ha centrat també el Ple del Parlament d’avui, enmig de molta controvèrsia— i l’eurodiputat Oriol Junqueras. Els acords de la moció inclouen, entre altres, rebutjar les resolucions, reclamar la “posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya” i demanar al Parlament Europeu que respecti els drets d’Oriol Junqueras, tot fent complir la sentència del TJUE.

Des de JxV, Marc Ayala ha criticat els fets ocorreguts al Parlament al llarg del dia d’avui, entre els quals la posició de Roger Torrent i la mesa de la cambra, ha reclamat també que no hi hagi més ingerències sobre el vot de la ciutadania. Des d’ERC, Jordi Cartanyà ha titllat les resolucions de maniobra per “desestabilitzar” la Generalitat per part de les “clavegueres de l’Estat”. Xavi Anglès, per part de la CUP, ha mostrat suport a Quim Torra i ha reclamat “desobeir la resolució”. Cristina Laiz, des de Cs, ha carregat contra els partits independentistes, argumentant, entre altres, que s’han d’acatar les decisions del poder judicial.

La moció s’ha aprovat per 16 vots a favor (JxV, ERC i la CUP) i 4 vots en contra (PSC i Cs).

La darrera moció ha arribat per part de l’equip de govern i la CUP, concretament per posicionar-se contra l’anomenat decret digital, el Reial Decret llei 14/2019. S’ha titllat de decret “regressiu”, tant des d’una perspectiva de dret, com des d’una perspectiva de progrés social i econòmic de Catalunya. Marc Ayala, de JxV, ha reiterat que Sánchez aplica aquesta “censura” amb l’objectiu d’evitar que Catalunya avanci en l’àmbit digital, lideri i innovi. La moció proposa que s’insti els grups parlamentaris a fer una proposició de llei per derogar el decret, instar la Comissió Europea a requerir d’ofici a Espanya l’adequació del decret a la normativa europea, entre altres. Núria Gavarró, des d’ERC, ha criticat durament el govern espanyol i també ha exposat que el decret “és propi de règims autoritaris” i anticonstitucional. Pel que fa a la CUP, Xavi Anglès ha exposat que el decret suposa una vulneració dels drets d’accés a internet, de la llibertat d’expressió i de l’accés a la informació. L’ha titllat de “propaganda política”, i ha alertat que el govern podria tallar la connexió a internet de qualsevol zona on es dugui a terme alguna mobilització que es pugui considerar sediciosa.

D’altra banda, Cristina Laiz ha defensat que Espanya és “una democràcia plena”, però ha criticat que el decret no es debatés al Congrés en el seu dia —encara que Cs hi va votar a favor com a suport constitucionalista.

La moció s’ha aprovat per 16 vots a favor (JxV, ERC i CUP) i 4 vots en contra (PSC i Cs).