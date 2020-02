//Els tiquets per al dinar groc d’aquest dissabte, encara a la venda

L'organització fa una crida a no aturar la solidaritat, ja que la repressió de l’Estat espanyol tampoc s’atura. Imatge d'arxiu d'una concentració per Joan Tortosa: © Marc Lladó Quadrat

Aquest proper dissabte, 8 de febrer, l’ANC Valls-Alt Camp, el CDR Alt Camp, Òmnium Alt Camp i Valls contra la Repressió uniran esforços per recaptar fons per a la caixa de solidaritat amb les persones represaliades. Ho faran amb un dinar popular que tindrà lloc al Kursaal a partir de les 13 h, i per al qual encara es poden adquirir tiquets.

N’hi haurà de disponibles al local de l’ANC de Valls (al carrer de la Cort), aquesta tarda de dimecres, de 18 a 20 h, i també se’n poden adquirir a la llibreria Roca (al mateix carrer) fins demà, dia 6. Els tiquets tenen un preu de 20 €, 10 dels quals són per al dinar i 10 per a la caixa de solidaritat. En cas de no poder assistir al dinar, també hi ha l’opció de fer el donatiu de 10 €.

El menú consistirà en una paella mixta o vegetariana, amanida, postres i beguda. Durant l’acte també es viuran diverses actuacions musicals —amb grups com les Susannes, els Magins i Ernest Bertran i Bàrbara Flores—, així com una rifa.

Des de les entitats organitzadores es fa una crida a no aturar la solidaritat, ja que la repressió per part de l’Estat espanyol tampoc s’atura ni s’aturarà.