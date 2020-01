//El judici contra l’advocat vallenc Cèsar Puig per rebel·lió començarà el 20 de gener

per | 09/01/2020 09:10 |

La secció primera de la sala penal de l’Audiència Nacional jutjarà l’advocat vallenc Cèsar Puig, exsecretari general d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a partir del dia 20 de gener. Juntament amb Puig, s’asseuran al banc dels acusats el major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, l’antic cap polític de la policia catalana Pere Soler i la intendent Teresa Laplana.

La Fiscalia sol·licita en el seu escrit de conclusions provisionals onze anys de presó per a Puig, Trapero i Soler per un delicte de rebel·lió, mentre que Laplana s’enfronta a quatre anys de presó per sedició.

El tribunal que jutjarà els antics càrrecs dels Mossos d’Esquadra estarà compost per la presidenta de la sala penal de l’Audiència Nacional, Concepció Espejel —que havia exercit de jutgessa a Valls—, i els magistrats Francisco Javer Vieira i Ramón Sáez Valcárcel, que a més serà el ponent de la sentència.

D’altra banda, segons la diligència d’ordenació emesa el 9 de juliol passat, pel tribunal, els magistrats preveuen que el judici es desenvolupi al llarg d’unes vint-i-cinc sessions i se celebrarà a la seu que l’Audiència Nacional té al municipi madrileny de San Fernando de Henares.