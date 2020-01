//El cost dels menjadors escolars de l’Alt Camp pujarà 0,48 cèntims per alumne

El possible increment dels menjadors escolars a la comarca ha estat el tema més destacat d’un plenari de pur tràmit que el Consell Comarcal de l’Alt Camp ha fet aquest dimarts al migdia, que si no arriba a ser pels precs i preguntes del grup municipal d’ERC hauria durat un minut.

ERC ha plantejat algunes propostes al pressupost de l’ens comarcal, que encara no està fet. Una ha estat posar una partida pressupostària perquè l’increment dels menjadors escolar —que podria ser d’un 15%— no vagi només a les butxaques dels pares i mares afectats. En aquest punt el conseller d’Ensenyament va explicar que la setmana passada es va reunir amb el delegat a Tarragona, per presentar-li l’informe sobre la qüestió i buscar solucions. L’increment és de 0,48 cèntims per alumne cada dia —sempre que el nombre de menjadors escolars a la comarca es mantingui—, i el Consell espera resposta.

A més a més, ERC ha fet algunes propostes d’eficiència energètica com un estudi d’eficiència a la seu del Consell, apostar més per l’energia renovable i que el Consell treballi amb cooperatives energètiques pel que fa al consum; també demana més mesures en protecció civil i en identificació de les cases aïllades de la comarca.