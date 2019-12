//Comença el ple de Valls, amb l’aprovació de la modificació d’ordenances com a punt central

Amb l’aprovació de la modificació de diverses ordenances fiscals com una de les temàtiques principals, avui a les 5 de la tarda s’ha donat inici a un nou ple ordinari de l’Ajuntament de Valls. En aquest cas l’està presidint Jordi Cartanyà, primer tinent d’alcalde, ja que Dolors Farré es troba a Barcelona en el lliurament del Premi Prestigia concedit a la Fundició Artística Vilà. Cartanyà ha fet esment també al recent reconeixement a Joguines Bonifaç, així com a la solidaritat mostrada per la població vallenca en els actes de La Marató.

Després de l’aprovació de l’acta anterior, l’alcaldia, la junta de govern local i diverses regidories delegades han donat compte de resolucions. Tot seguit, s’ha nomenat els membres dels grups municipals al patronat de la Fundació Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela. Els partits han escollit per a aquesta tasca les persones següents: Marc Ayala, Sergi Martínez, Sergi Iglesias i Marc Rosselló per JxV; Jordi Cartanyà i Ramon Font per ERC; Raimón Martí i Albert Soriano pel PSC; Medir Cucurull per la CUP, i Maria José Ramírez per Cs.

Els altres punts que es tractaran avui seran l’entrega d’una medalla de bronze per deu anys de servei a diferents agents de la Policia Local, l’aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable pel període 2020-2023, dues mocions de la CUP i una de Cs i, finalment, precs i preguntes.