//Aprovades mocions contra la repressió a l’independentisme i en suport a Rojava

Tot seguit ha estat el torn de les mocions. En primer lloc, Anna Merino ha presentat una moció de la CUP per denunciar la repressió, condemnar la brutalitat policial i per la llibertat dels presos polítics. Entre altres punts, la moció demanava la llibertat immediata sense càrrecs per totes les persones empresonades per motius polítics, la condemna de la brutalitat policial i la persecució de l’independentisme, i la dissolució de la BRIMO i l’ARRO.

JxV i ERC han agraït a la CUP que hagin permès votar els acords per separat. Per part de Cs s’ha reiterat la manca de legalitat del referèndum de l’1 d’octubre del 2017 i s’ha defensat l’actuació policial en pro de la seguretat ciutadana a Catalunya. Finalment, s’han aprovat els punts 1, 2, 3, 5 i 7 amb 15 vots a favor (CUP, JxV i ERC) i 5 vots en contra (PSC i Cs); el punt número 4 —que demanava la dimissió de Teresa Cunillera i Miquel Buch— s’ha aprovat per 7 vots a favor (CUP i ERC), 5 en contra (PSC i Cs) i 8 abstencions (JxV), i el punt 6 de la moció —per la dissolució de la BRIMO i l’ARRO— s’ha rebutjat per 3 vots a favor (CUP), 5 en contra (PSC i Cs) i 12 abstencions (ERC i JxV).

La següent moció també ha estat presentada per part de la CUP, en suport a Rojava i en defensa de la pau a l’Orient Mitjà. Xavi Anglès ha volgut mostrar la solidaritat amb el poble kurd, especialment posant en valor el paper de les dones kurdes. Alguns dels acords de la moció eren mostrar el rebuig “a la ingerència de l’Estat turc a Síria i la intervenció armada fora de les seves fronteres contra el poble kurd”, “exigir al govern de l’estat espanyol que retiri el seu suport a l’Estat turc i a aquesta ofensiva bèl·lica” i comunicar la resolució de la moció als organismes pertinents. El PSC ha justificat la seva abstenció, “tot i estar d’acord en el fons de la moció”, contrastant algunes informacions respecte a l’actuació de l’estat espanyol i, al mateix temps, exposant que no és un assumpte de competència municipal. Per part de Cs s’ha reiterat que no és un assumpte municipal, entre altres aspectes. La moció ha estat aprovada per 15 vots a favor (CUP, JxV i ERC) i 5 abstencions (PSC i Cs).

La darrera moció ha estat presentada per Cristina Laiz, de Cs, per la commemoració del Dia internacional contra la corrupció, el passat 9 de desembre. Laiz ha fet esment a casos del PSOE a Andalusia, la trama Gürtel o el cas Pujol. Grups com ERC, la CUP i JxV han explicat el seu vot en contra repassant alguns casos de corrupció dins de Ciutadans, i el PSC ha mostrat el seu compromís contra la corrupció. La moció contemplava acords com mostrar suport a la resolució de les Nacions Unides i combatre la corrupció, vetllar per la transparència i el rendiment de comptes i la participació. La moció s’ha rebutjat per 5 vots a favor (Cs i PSC) i 15 en contra (JxV, ERC i CUP).

Finalment, la CUP ha fet un prec convidant l’equip de govern a no fer accions de propaganda, sinó a “pal·liar les mancances de la ciutat amb accions coherents, amb solucions funcionals, honestedat i compromís”, fent referència als tríptics del carril bici, el qual encara no s’ha dut a terme en la seva major part.