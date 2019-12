//Visca la vida

Si la setmana passada parlava del primer dels txakres, avui arriba el torn del segon dels centres que reparteixen l’energia, o prana, per tot el nostre organisme.

La doctrina base de la filosofia iòguica diu que en tenim set de principals. El segon és a la zona sacra de la columna i s’anomena suadisthana.

S’associa a l’element aigua i les qualitats d’aquesta representen la seva naturalesa: fluïda, flexible i adaptable.

Quan es troba equilibrat, som sensibles, intuïtius, idealistes, creatius, tenim plans, somnis i desitjos sans i ens adaptem a les circumstàncies.

Quan es troba bloquejat, res no ens sembla prou bo i tendim al desànim. També podem tornar-nos hipersensibles o anar a l’extrem contrari i esdevenir insensibles i manipuladors.

Aquest txakra regeix els fluids corporals (mucositat, sang, saliva, etc.) i els sistemes renal, urinari, reproductor i circulatori.

Els txakres es poden equilibrar de diverses maneres, com ara la pràctica del ioga, la meditació o el reiki. A més, hi ha diverses eines que hi ajuden; entre elles, determinats aliments. Per a la salut del segon txakra, resulta adient consumir fruites com la poma, la pera, l’albercoc, el préssec, el meló, el mango, la taronja, l’aranja, les maduixes, les panses i les figues. També l’enciam, els espinacs, el cogombre o el tomàquet.

Obrir i equilibrar el segon txakra representa lliurar-se de la frustració i gaudir de la vida. “Res al món és més flexible i tou que l’aigua. Malgrat això, quan ataca allò que és ferm i fort, res no s’hi pot resistir perquè no disposa de cap manera de modificar-la. Així, el que és flexible venç el que és ferm i el tou, el que és contundent” (Lao Tse, Tao Te Ching).