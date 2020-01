Vull compartir amb vosaltres un parell de llibres que he descobert fa poc.

El primer es diu Les millors frases del zen, de Joan Bosch Nayach, editat per Caballo Regalado.

Es tracta d’una publicació minúscula, que cap al palmell de la mà, i que conté un compendi de frases atribuïdes a mestres zen que l’autor ha anat recopilant durant més de 20 anys. Una petita mostra: “Cada dia és un bon dia” (Yün-Men, 864-949). Bosch és autor, també, de Las enseñanzas de Sherlock Holmes.

L’art de la senzillesa, amb el subtítol Les 100 ensenyances d’un monjo zen per a una vida calmada i feliç, de Shunmyo Masuno, publicat per Rosa dels Vents, inclou cent lliçons clares i fàcils de dur a terme.

Masuno és un sacerdot al càrrec d’un temple budista zen del Japó de més de 450 anys d’antiguitat. A més, és un dissenyador de jardins zen premiat arreu del món, professor de disseny ambiental en una de les principals escoles d’art japoneses i conferenciant a universitats de prestigi.

Els consells s’hi estructuren en quatre parts: 30 maneres d’estimular el teu “jo actual”, 30 maneres d’inspirar confiança i coratge per viure, 20 maneres d’alleujar la confusió i les preocupacions, 20 maneres de fer que qualsevol dia sigui el millor de tots.

Us n’explicaré un que m’ha agradat molt. Per aconsellar de saber esperar el moment oportú en qualsevol situació de la vida, Masuno posa l’exemple de la dita japonesa “Sottaku doji”, que significa literalment “Picar amb el bec simultàniament per dins i per fora”. Fa referència al moment en què el pollet pica l’ou des de dins, per sortir-ne, i la mare ho fa des de fora, per ajudar-lo. Aquesta ha d’estar molt atenta per saber quan pot picar sense perill per al pollet.

Tant Les millors frases del zen com Les 100 ensenyances d’un monjo zen són ideals per llegir-ne un petit fragment abans d’anar a dormir o en despertar-nos i anar-los assimilant i aplicant, a poc a poc, per tal que cada dia sigui una mica més zen.