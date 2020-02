//Una comunitat per construir

L’altre dia al bus llegia un fil de Twitter del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la Universitat Pompeu Fabra. En aquesta universitat, com en d’altres, els estudiants no poden fer avaluació única, és a dir, fer un examen final i prou; i a la pràctica, això implica que no es pot estudiar i treballar a la vegada.

El col·lectiu ha engegat una campanya per demanar conciliació horària i la meva grata sorpresa va ser que ho demanaven per poder “crear comunitat”. No puc evitar pensar en la contribució del feminisme a ressituar la demanda de posar la vida al centre de la societat. La professora i activista ecofeminista Yayo Herrero diu que posar la vida al centre és, precisament, “garantir que construïm comunitats on ningú té por del futur, on ningú no pateix pensant què li passarà demà”.

És un fet més que constatable que la nostra societat neoliberal avança cada cop més cap a l’individualisme extrem: només ens preocupem per nosaltres mateixos i pel nostre entorn més immediat. La resta és exactament igual, perquè almenys els “meus” i jo sobrevivim.

Pensem-hi un moment: quants de nosaltres coneixem els nostres veïns, els companys de classe o de la feina? Us n’adoneu? Anem completament a la nostra i de mica en mica no hi ha cap lligam social existent. Tornant a Yayo Herrero, “tenim totes les peces del puzle, però ningú el té complet”.

Aquesta lògica no és gens casual, perquè com més desconnectats entre nosaltres, més competim i menys compartim; per tant, menys consciència tenim dels problemes i reptes col·lectius, perquè el repte és sobreviure. La precarietat laboral ens deixa sense temps, anem de la feina o de classe a casa i l’endemà ho tornem a repetir. Dins d’aquest esquema, en quin moment hi entra el temps lliure, cuidar dels altres o relacionar-nos amb el nostre entorn, si amb prou feines podem descansar?

Aturem-nos un moment a pensar en les lluites veïnals del segle passat, com persones anònimes de la nostra ciutat, humils i treballadores, van aconseguir petites grans victòries que transformaren el present i sobretot el futur, i ens han fet ser el que som.

Les victòries no van caure del cel, es van adonar que hi havia un problema col·lectiu i van entendre que s’havia de resoldre col·lectivament, a través de la lluita persistent per transformar el seu entorn. No ho van fer sols, ho van fer amb la força i determinació de tots. Em ve especialment al cap la lluita contra el Pla de Residus o bé el veïnat del barri de les Comarques autoorganitzant-se per posar papereres perquè no en tenien.

Ara, però, si no tenim contacte entre veïns o companys de feina, si no parlem entre nosaltres, com podem solucionar els problemes que ens afecten a tots? Els poderosos no tenen mai problemes per solucionar res, s’ajunten sense inconvenients i en un tres i no res ja ho tenen. En canvi, els de baix intentem atacar cadascú els problemes com podem, però no ho fem en comú. D’aquesta manera, els poderosos són tan poderosos i els de baix sempre hi acabem perdent.

Per tot això, davant d’una societat que ens vol separats, egoistes i insolidaris, necessitem construir comunitat. Ens cal reteixir els lligams amb els nostres veïns, companys de classe o de feina, o simplement amb el botiguer o el caixer del supermercat. Construir comunitat vol dir conèixer-nos més, vol dir ajudar-nos quan ho necessitem, vol dir aguantar la porta quan algú entra en algun lloc o dir un “bon dia” quan entrem al forn de pa. També vol dir participar activament en l’associació de veïns del barri, en el teixit associatiu de la ciutat, en el col·lectiu feminista o en les nombroses entitats culturals.

Construir comunitat vol dir fer moltes petites coses que trenquin la barrera que la societat ens imposa entre nosaltres, vol dir prendre consciència que no vivim sols, sinó que ho fem en societat. I és evident que només en comunitat, és a dir, tots junts, aconseguirem l’horitzó d’un futur millor.

No podem transformar la societat sense reteixir aquest “nosaltres”. Deixem enrere aquesta visió dels “meus” egoista i fem que els “meus” també siguin el veí, un company de feina, el forner o el treballador de la neteja de l’hospital. El “nosaltres” som la gent humil i treballadora, la gent que busca feina cada dia, la gent que s’aixeca a les sis del matí per dur un plat a taula a casa, la gent que no pot descansar i pateix per arribar a final de mes.

Si volem una vida digna, un futur d’esperança, construïm ara i aquí comunitat. Tant se val d’on venim, el nostre color de pell o el que pensem: el més important és cap a on anem com a col·lectivitat. La societat no la transformarem cadascú de nosaltres sols, la transformarem entre tots. Què me’n dius, construïm comunitat junts?