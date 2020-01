//Tenir cura del cor

Durant les darreres setmanes he anat desgranant el significat de cadascun dels tres primers txakres, que són els anomenats inferiors, els quals s’ocupen de la nostra realitat exterior.

En aquest article n’analitzaré el quart, el qual, juntament amb el cinquè i el sisè, correspon als intermedis, que tenen a veure amb la realitat interior.

En sànscrit en diuen anahata i es troba a la regió del cor, al centre del pit.

Esdevé el primer, dels set principals, que s’associa a un element invisible: l’aire.

Quan la seva energia flueix de forma adequada ens sentim ferms i lliures, ens acceptem, som confiats i compassius.

Si es troba massa actiu, pot ser que no toquem de peus a terra. Si, al contrari, està poc actiu, ens mancarà l’alegria i serem possessius, gelosos o egoistes.

Regeix el cor i els pulmons. Per tant, si es desequilibra, podem patir d’asma, pneumònia, bronquitis, mal de la part alta de l’esquena o les espatlles.

Els txakres es poden treballar de diverses maneres, com ara la pràctica del ioga, la meditació o el reiki.

A més, hi ha diverses eines que hi ajuden, entre elles, determinats aliments. Per a la salut del quart txakra resulta adient consumir herbes aromàtiques com l’alfàbrega, el celiandre, l’orenga o el julivert així com el te verd, les verdures de fulla i les pomes rosades.

El perdó, la compassió i l’amor incondicional esdevenen imprescindibles per obrir-lo.

Hi ha un proverbi xinès que diu: “La gent té cura del seu cabell cada dia. Per què no del cor?”.