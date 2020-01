//Propòsits d’any nou

No hi ha cosa més inútil que plantejar-se una llista de millores per al 2020. Els nous propòsits són el traster de tot allò que no hem estat capaços de fer durant el 2019, és a dir, el racó de les excuses. D’entre els clàssics encara hi trobem la ximpleria de deixar de fumar, com si encara hi hagués algú que fuma.

Normalment a principis d’any tenim tanta energia que podem elaborar llistes faraòniques de coses que voldrem canviar durant el transcurs dels pròxims mesos. Per sort, el sentit comú fa bé la seva feina i a partir del cinquè dia dels bons propòsits ens fa entendre que tampoc estem tan grassos i que fumar no mata del tot. Hi ha costums que no deixarem escapar, perquè no serem víctimes de les tendències populars. Seguirem bevent fins al coma, menjant com si fos Nadal cada dia i farem esport mirant-lo des de la tele. Seguirem dormint poc, reciclarem el just i demanarem bosses de plàstic perquè ocupen menys i aguanten més que les de paper.

Continuarem agafant el cotxe en lloc del transport públic perquè sí, perquè és més còmode i per això paguem una lletra, un impost de circulació, una assegurança i mil peatges. Els patinets elèctrics els deixarem per als pixapins i les bicicletes per als ecologistes refinats i adinerats de cap de setmana. El bon català és costumista i no canviarà això per convertir-se en un runner o, pitjor encara, per fer-se vegà o vegetarià, enarborant la vida sana amb la bandera dels progressistes de costellada i cervesa. Som gent de pau, sempre que no ens toquin els costums. Si mirem dos segles enrere, no hi havia contaminació ni productes saludables i la gent moria molt abans. Això vol dir que la contaminació allarga la vida? No! Això només vol dir que Greta Thunberg l’escurça.

Existeixen estudis on es demostra que el 70% de la gent que s’apunta al gimnàs al gener ho acaba deixant al mes de març… Ah, i perd la matrícula.

@Sospedra78