//Les espigues d’or

20/12/2019

S’explica que, antigament a Poblet, entre la comunitat de l’orde hi vivien uns monjos intramurs del monestir que es dedicaven a part de l’oració i servir a Déu a intentar crear or, a partir d’uns llibres prohibits que restaven custodiats a la biblioteca del temple.

Aquests frares alquimistes es dedicaven dia i nit a l’estudi d’aquesta prodigiosa ciència per tal d’assolir més riqueses per al seu monestir. D’aquesta manera tindrien una més gran supremacia sobre el seu monestir rival de Santes Creus, ja que les dues comunitats volien tenir l’hegemonia de l’orde del Cister a les nostres comarques.

Els monjos van construir aparells per fer destil·lació, per tal d’aconseguir la preuada pedra filosofal, i es diu que un savi monjo va aconseguir crear unes llavors de blat que en germinar es transformaven en or.

D’aquesta manera van produir una sembra daurada de blat molt considerable i van creure oportú que només amb aquella collita ja tenien prou or per a la resta de generacions i manutenció infinita del seu monestir.

Per por que el monjo que aconseguí l’invent de les llavors passés la informació a la comunitat de Santes Creus, els monjos de Poblet establiren que no podien donar coneixement del fet i acabaren assassinant el seu propi germà.