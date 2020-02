//Les Decennals corren perill

Ja només queda un any per gaudir de les festes Decennals a Valls, per honrar així la Candela. La gent gran anirà a missa i la no tan gran de festa pels carrers de la capital de l’Alt Camp durant tota una setmana. Malgrat que ens estem deixant portar per una eufòria desmesurada, ningú ens ha explicat la veritat, una veritat que tenim davant nostre i ens neguem a veure. Sento comunicar que durant el transcurs d’aquest any, més de la meitat de la població haurà traspassat. Nostradamus ja ens va avisar i ningú li va fer cas, encara més, va ser objecte de mofes i burles per part d’una població ignorant.

Al ritme que anem, al mes de febrer del 2021 hauran desaparegut la meitat de les coses que ens envolten. De moment, Austràlia sencera s’ha cremat, les inundacions ens han destrossat el paisatge i la petroquímica de Tarragona ja ha començat a rebentar. Per si no n’hi hagués prou, el coronavirus avança més de pressa que els partits d’ultradreta, el Regne Unit ha deixat òrfena una Europa casposa, Almodóvar s’ha endut un altre premi Goya i una nena que hauria de ser a l’escola fa discursos per tot el món recordant-nos que som uns bruts. Tot això no és absolutament res si ho comparem amb l’escenari esperpèntic que ens espera a casa nostra, aquí als Països Catalans.

La primavera es vestirà d’eleccions després d’una ruptura brutal entre els partits independentistes. Si fa uns anys ja va guanyar Ciutadans, qui sap si ara la cosa podria empitjorar i que fos Iceta i la seva falta d’escrúpols qui governés la comunitat del 155 pactant amb un PP i un Vox amb ganes de sang. A Valls, per exemple, els castellers serien substituïts pels “xiquets de la legión” i en lloc de la gralla sonaria una altra cosa…

En definitiva, les Decennals serien la desfilada de la guàrdia civil de la caserna del poble, i de la mateixa manera que al final d’El planeta dels simis, en què només quedava un paisatge dessolat amb l’estàtua de la Llibertat de fons, aquí tindríem alguna escultura del mestre Vilà, premiat i potser ara afusellat per ser mestre artesà i fer escultures en lloc d’armes. Així està el pati i segur que Nostradamus ja ho va advertir.

