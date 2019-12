//L’enemic invisible

Fa molts anys que es va crear el concepte d’amic invisible. Suposadament es referia a una fabulació de les ments infantils. La nena o el nen solitaris s’inventaven un amiguet propi. Així els petits tenien algú a qui confessar els seus secrets i les seves penes, algú amb qui jugar sense que s’hi incorporessin totes les deficiències i molèsties d’un ésser real. L’amic invisible va anar trepant fins a la consideració dels adults, que inventaren un model de regal basat en aquest concepte. Te’l feia un amic invisible en nom del grup o com una manera de mantenir l’anonimat entre la colla.

El que podíem imaginar és que, en l’escalada d’infantilisme global, l’amic invisible s’acabaria convertint en un recurs per als adults Amb l’arribada de les xarxes socials es va posar en pràctica aquesta amistat fictícia, incolora i indolora, que consisteix en l’amic a distància. Es comptabilitza de manera gràfica a les xarxes personals i suposo que suposa una gran joia per a la gent saber que té 300 o 400 amics virtuals. El problema, igual que els succeïa als nens amb amics invisibles, és quan necessites de la presència real d’aquest amic. Aleshores descobreixes que no tens res. De petits, senzillament era un salt més cap a la intel·ligència i als propis límits. Quan això et succeeix sent adult, suposo que tot és més traumàtic.

L’experiment més singular succeí fa un parell d’anys. Hi havia una jove molt activa a les xarxes, seguida i amb cents de mils d’amics, amb qui una marca de roba va contactar. Aquest sembla el somni de totes les personalitats rellevants a la xarxa, que et facin servir de perxa de les marques rutilants. És trist que el nostre somni d’adults sigui convertir-nos en pancarta publicitària, però forma part d’un nou concepte de vida que cal acceptar, com un accepta els patinets enmig de la vorera. Són la caca contemporània, per dir-ho d’alguna manera.

A aquesta jove exitosa i amb tants contactes, l’empresa li va oferir un joc. Li donarien uns diners mensuals com a ambaixadora de la marca si aconseguia vendre vint camisetes en un mes. El personatge mediàtic va llançar l’avís entre els milers de seguidors, els va explicar el repte, però només va aconseguir vendre’n sis. En aquest moment va comprovar que hi havia una distància sideral entre seguidors i clients, entre persones que tafanejaven entre les seves fotos i els amics de veritat. Aquest drama succeeix a diari a persones que confien massa en els contactes que han teixit en els seus comptes virtuals. Arriba el moment d’omplir l’auditori, vendre un disc o aconseguir reunir una col·lecta i descobreixen, oh, sorpresa, que no tenen amics.

Totes les persones que han patit un atac viral a les xarxes han après que també existeix l’enemic invisible. Són furiosos indignats contra quelcom que has dit o fet i que t’envien per l’espai virtual la seva bilis. En alguns casos, l’animadversió arriba a l’odi visceral o les amenaces. A les víctimes els entra una por tremenda i, en alguns casos, es prenen aquesta onada com quelcom real i pateixen el pànic a sortir al carrer. Quan ho fan, descobreixen que el seu esglai, la tan unflada polèmica, en realitat no li importa a ningú, al carrer. Fa unes setmanes Twitter i Facebook van fer públic que havien suprimit més de 300 comptes falsos associats al PP. Sembla habitual que partits i organismes socials tractin d’influir sobre l’opinió pública a través de perfils inventats.

Contracten, a més, robots “viralitzadors” que expandeixen una opinió de manera automàtica i aconsegueixen fer sentir la pressió de l’odi sobre qualsevol individu al qual consideren el seu rival. En casos més ximples la matraca s’utilitza per perjudicar figures públiques i transmetre’ls una sensació d’animadversió generalitzada que ni és certa ni se sosté socialment. Entre els comptes desvetllats com a fraudulents n’hi ha del tipus “Josemari contra el Mundo” o “Pepón, de Profesión Español”.

És un fàstic que això ho facin agrupacions madures de les quals s’espera decència. Però allò realment estúpid és que la societat es prengui seriosament aquests linxaments-escombraries. L’única realitat és que la ment malaltissa de certa gent ha creat el concepte surrealista de l’enemic invisible. Tenim una recepta: no ens fiem dels que no ensenyen la cara.

Amic lector, bon Nadal

i millor 2020!

Ens veiem…